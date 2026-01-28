Pronóstico del tiempo en la mañana

En Formosa, se espera un día parcialmente nuboso, con clima estable durante la mañana. La temperatura mínima alcanzará los 7.9°C, con una humedad relativa del 96%. El viento soplará ligeramente del suroeste con una velocidad de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, las temperaturas aumentarán llegando a una máxima de 20.5°C. La noche mantendrá condiciones similares, aunque con una leve disminución de temperatura y un cielo mayormente despejado. La humedad relativa descenderá a un 41%, con vientos más calmos del sureste aproximadamente a 9 km/h. No se esperan precipitaciones durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en Formosa será a las 7:37 AM, y el atardecer ocurrirá a las 6:08 PM. Esto ofrecerá una duración del día de aproximadamente 10 horas y 31 minutos.