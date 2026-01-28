Clima en Jujuy esta mañana

En Jujuy, la mañana comenzará con condiciones parcialmente nubosas y clima fresco. La temperatura mínima será de 4.2°C, mientras que se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad se ubicará en un máximo del 85%, asegurando una sensación térmica bastante fresca para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, persistirán las condiciones de nubosidad parcial, y la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. Los vientos aumentarán su intensidad, con ráfagas que podrían superar los 13 km/h. Para la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, y el viento se moderará en intensidad. Es recomendable salir abrigado si planeas alguna actividad al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

En Jujuy, el sol hará su aparición a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Disfruta del atardecer mientras comienzas a prepararte para lo que será un fresco y apacible anochecer.