Estado del tiempo por la mañana en La Rioja

A primeras horas del día, en La Rioja se presentará un cielo parcialmente nuboso, brindando un ambiente fresco. La temperatura mínima será de 6°C. Los vientos, predominantes del sector suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h. Es un día propicio para revisar cómo estará el clima antes de salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, el clima continuará con su característica nubosidad parcial, pero las temperaturas subirán hacia los 21.1°C. Los vientos se mantendrán con una fuerza moderada alcanzando hasta 10 km/h. Al caer la noche, las condiciones meteorológicas no verán muchos cambios significativos y se mantendrán estables, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas descendiendo suave y paulatinamente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Con una humedad del 40%, se recomienda llevar una chaqueta ligera para combatir el posible fresco del día. También, si planeas pasar tiempo al aire libre, llevar protección solar aún en esta nubosidad parcial es sensato.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

El sol hará su primera aparición a las 08:18 y se despedirá del cielo a las 18:35. Este tiempo de luz favorece actividades al aire libre durante gran parte del día.