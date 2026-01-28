Pronóstico del tiempo para la mañana

Este miércoles 28 de enero de 2026, en Misiones, se espera un clima con formación de neblina al amanecer. Durante las primeras horas del día, se anticipa una temperatura mínima de 6.8°C, con una visibilidad reducida. Los vientos soplarán a una velocidad media de 4 km/h desde el noreste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y noche, el tiempo en Misiones continuará siendo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 18.2°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad relativa se mantendrá alrededor del 51%, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo normal. Los vientos se incrementarán ligeramente, con ráfagas que podrían llegar hasta los 7 km/h.

El pronóstico permanece estable y sin sorpresas significativas. Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

El sol en Misiones saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 17:57, permitiendo disfrutar de unas pocas horas de luz diurna.