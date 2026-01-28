Pronóstico del tiempo en Salta para esta mañana

Esta mañana en Salta, el clima será predominantemente parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 7.5°C. La humedad relativa será alta, alcanzando un 86%. Se prevé que los vientos soplen desde el noroeste a una velocidad máxima de 3 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las temperaturas subirán, con un máximo esperado de 45.6°C. Aunque el día empezará nublado, las chances de precipitación son mínimas. Los vientos continuarán moderados a fuertes, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h. Es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero recuerde mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

El amanecer está previsto a las 07:28, y el atardecer ocurrirá a las 18:40, ofreciendo una larga jornada de luz solar.