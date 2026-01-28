Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 28 de enero de 2026
Clima actual
Hoy en San Luis, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé una temperatura mínima de 7.5°C. A medida que avance el día, puede sentirse algún aumento en la humedad, aunque esta se mantendrá cómoda, sin pronósticos de lluvia.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Ya hacia la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando una máxima de 17.7°C. Si bien hay nubes dispersas, el clima seguirá siendo agradable y mayormente cálido. Se espera que los vientos soplen a una velocidad media de 22 km/h.
Durante la noche, el cielo se tornará un poco más claro, permaneciendo parcialmente nuboso, pero sin probabilidades de precipitaciones. La máxima humedad prevista alcanzará el 66%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis
Con un día mayormente seco y ventoso, se recomienda llevar una prenda ligera para contrarrestar los posibles incrementos de viento hacia la tarde. Apreciar el cielo nocturno puede ser otra actividad atractiva, dada la poca contaminación lumínica esperada.