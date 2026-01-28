Hoy en San Luis, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé una temperatura mínima de 7.5°C. A medida que avance el día, puede sentirse algún aumento en la humedad, aunque esta se mantendrá cómoda, sin pronósticos de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Ya hacia la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando una máxima de 17.7°C. Si bien hay nubes dispersas, el clima seguirá siendo agradable y mayormente cálido. Se espera que los vientos soplen a una velocidad media de 22 km/h.

Durante la noche, el cielo se tornará un poco más claro, permaneciendo parcialmente nuboso, pero sin probabilidades de precipitaciones. La máxima humedad prevista alcanzará el 66%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Con un día mayormente seco y ventoso, se recomienda llevar una prenda ligera para contrarrestar los posibles incrementos de viento hacia la tarde. Apreciar el cielo nocturno puede ser otra actividad atractiva, dada la poca contaminación lumínica esperada.