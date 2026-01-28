Clima del día en Tierra Del Fuego

En Tierra Del Fuego, el clima de hoy se presenta con condiciones variables durante la mañana. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, ofreciendo momentos de claridad intermitente. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente ante el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Ya en la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo inestables con una capa de nubes persistente. Se estima que las temperaturas máximas llegarán a 2.9°C, brindando un pequeño alivio frente a la baja temperatura matutina.

Además, la velocidad del viento será notable a lo largo de la jornada, pudiendo alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío.

“No olviden llevar una chaqueta extra para quienes planean actividades al aire libre durante el día”, recomiendan los expertos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

En lo que respecta a los aspectos astronómicos, hoy el amanecer en Tierra Del Fuego será a las 09:54 y el ocaso ocurrirá a las 17:12, ofreciendo un día relativamente corto para disfrutar del sol.