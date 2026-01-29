Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima urbano
Clima durante la mañana
Esta mañana en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 5.6°C y los 15.7°C. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y noche, el tiempo continuará con características similares. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y las temperaturas rondarán máximas de hasta 15.7°C. El viento persistirá con rachas moderadas que pueden alcanzar los 21 km/h. Aunque se presenta un día tranquilo en términos meteorológicos, es recomendable estar atento a cualquier cambio repentino que podría ocurrir.
Observaciones astronómicas
El amanecer en Buenos Aires será a las 08:05 de la mañana, mientras que el atardecer está programado para las 17:52 de la tarde. Estas horas ofrecen un bonito espectáculo astronómico para los madrugadores y aquellos que disfrutan de las puestas de sol.