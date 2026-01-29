Clima durante la mañana

Esta mañana en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 5.6°C y los 15.7°C. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el tiempo continuará con características similares. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y las temperaturas rondarán máximas de hasta 15.7°C. El viento persistirá con rachas moderadas que pueden alcanzar los 21 km/h. Aunque se presenta un día tranquilo en términos meteorológicos, es recomendable estar atento a cualquier cambio repentino que podría ocurrir.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Buenos Aires será a las 08:05 de la mañana, mientras que el atardecer está programado para las 17:52 de la tarde. Estas horas ofrecen un bonito espectáculo astronómico para los madrugadores y aquellos que disfrutan de las puestas de sol.