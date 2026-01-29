Pronóstico del clima para la mañana en Chubut

El clima esta mañana en Chubut se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. La temperatura máxima alcanzará los 14.7°C. Es importante considerar que la clima puede cambiar durante el día, por lo que se recomienda mantenerse informado.

La humedad alcanzará hasta un 79%, por lo que se sentirá húmedo. El viento soplará a una velocidad máxima de 31 km/h, lo que podría generar cierta incomodidad al estar al aire libre en la mañana. Es un buen día para llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 10°C y 14°C. Los vientos continuarán con una velocidad media de 28 km/h, mientras que la humedad descenderá levemente.

Durante la noche, se prevé que las temperaturas desciendan nuevamente, por lo que será necesario contar con un abrigo adicional para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51, tiempo local, lo que permitirá disfrutar de aproximadamente nueve horas de luz solar. Es recomendable aprovechar esta ventana de luz para realizar actividades al aire libre.