Estado del tiempo en La Pampa hoy

Hoy en La Pampa, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas de alrededor de 7.1°C. Para aquellos que planifican sus actividades al aire libre, es importante considerar que la sensación de frescura estará acompañada por un viento que puede alcanzar una velocidad máxima de 14 km/h. No se espera lluvia durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, los termómetros alcanzarán su punto máximo al llegar a los 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nublado, y la posibilidad de precipitación sigue siendo nula. Además, los vientos aumentarán ligeramente con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h al anochecer. Asegúrate de estar abrigado al final del día, cuando las temperaturas empiecen a descender nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, los momentos del amanecer y atardecer son cruciales. Hoy, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:08 en La Pampa. Es un buen momento para disfrutar de los cambios en el cielo de esta jornada. Puedes consultar los detalles sobre el clima haciendo clic aquí.