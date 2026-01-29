En Mendoza durante la mañana, se espera un clima fresco con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, proporcionando un inicio de jornada con sensaciones térmicas bajas. El viento soplará del sector este a una velocidad promedio de 11 km/h, manteniendo la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y hacia la noche, el clima en Mendoza continuará con pocas variaciones. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 17.5°C, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados. El viento continuará presente pero sin grandes intensidades, brindando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Dado el clima fresco durante la mañana, es recomendable llevar algo de abrigo al salir de casa. Sin embargo, durante el transcurso del día, a medida que la temperatura aumenta, las prendas más ligeras serán adecuadas para disfrutar de la agradable jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 8:05 y se pondrá alrededor de las 18:35. Esto permitirá disfrutar de unas hermosas vistas del amanecer y atardecer, siempre un deleite para los apasionados de la astronomía.