Hoy en Río Negro, el clima traerá algunas sorpresas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, proporcionando un comienzo fresco del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se espera que las temperaturas asciendan, alcanzando máximas de hasta 17.1°C. Los niveles de humedad estarán en torno al 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento estará presente durante el día, con una velocidad media de unos 22 km/h, soplando principalmente desde el sector norte. Al caer la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El amanecer será a las 08:33, mientras que la puesta de sol está prevista para las 17:51, brindándonos aproximadamente 9 horas de luz diurna. Estos horarios son ideales para actividades al aire libre antes de que el sol se esconda detrás de las nubes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Recomendamos llevar ropa abrigada durante las primeras horas del día y mantenerse hidratado durante toda la jornada. Debido al viento, se aconseja asegurar bien los objetos que puedan ser llevados por el viento y, si se va a conducir, tomar precauciones adicionales para asegurar una buena visibilidad.