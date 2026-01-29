Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Río Negro, el clima traerá algunas sorpresas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, proporcionando un comienzo fresco del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Para la tarde, se espera que las temperaturas asciendan, alcanzando máximas de hasta 17.1°C. Los niveles de humedad estarán en torno al 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento estará presente durante el día, con una velocidad media de unos 22 km/h, soplando principalmente desde el sector norte. Al caer la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, sin probabilidad significativa de precipitaciones.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
El amanecer será a las 08:33, mientras que la puesta de sol está prevista para las 17:51, brindándonos aproximadamente 9 horas de luz diurna. Estos horarios son ideales para actividades al aire libre antes de que el sol se esconda detrás de las nubes.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro
Recomendamos llevar ropa abrigada durante las primeras horas del día y mantenerse hidratado durante toda la jornada. Debido al viento, se aconseja asegurar bien los objetos que puedan ser llevados por el viento y, si se va a conducir, tomar precauciones adicionales para asegurar una buena visibilidad.