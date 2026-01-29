En la mañana de hoy, Santiago Del Estero contará con un clima que se mantendrá parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 9.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 26 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca en horas tempranas. La humedad comenzará siendo notable, alcanzando un nivel de hasta el 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas irán en aumento, llegando a alcanzar un máximo de 22°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, y los vientos continuarán siendo un factor presente, aunque de forma algo moderada. Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, preparándonos para un atardecer tranquilo.

Astronomía

La salida del sol está prevista para las 08:04, mientras que el ocaso sucederá a las 18:29, ofreciendo un extenso día de luz para las actividades al aire libre. La fase de la luna será destacadamente visible al anochecer, aportando un cierre astronómico interesante para este día.