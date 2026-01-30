Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires, el clima estará definido por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas rondando los 5.6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 55%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h. Se espera que el día se mantenga sin precipitaciones, lo que propiciará una jornada tranquila. Para más detalles, visita este enlace al clima de hoy.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. La velocidad del viento podría llegar hasta los 21 km/h, manteniendo un ambiente fresco. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin sobresaltos meteorológicos.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires
Recomendamos abrigarse adecuadamente, especialmente al inicio del día y durante la noche, debido al descenso de temperatura típico de esta época del año.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será alrededor de las 07:37, mientras que el sol se pondrá a las 17:52. Estas horas son ideales para quienes desean aprovechar al máximo la luz del día.