Hoy en Buenos Aires, el clima estará definido por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas rondando los 5.6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 55%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h. Se espera que el día se mantenga sin precipitaciones, lo que propiciará una jornada tranquila. Para más detalles, visita este enlace al clima de hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. La velocidad del viento podría llegar hasta los 21 km/h, manteniendo un ambiente fresco. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin sobresaltos meteorológicos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Recomendamos abrigarse adecuadamente, especialmente al inicio del día y durante la noche, debido al descenso de temperatura típico de esta época del año.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será alrededor de las 07:37, mientras que el sol se pondrá a las 17:52. Estas horas son ideales para quienes desean aprovechar al máximo la luz del día.