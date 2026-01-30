En Córdoba, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C de mínima y los 21.9°C de máxima, según el pronóstico para este viernes 30 de enero de 2026. Durante la mañana, se espera que las nubes predominantes permitan algunos rayos de sol, aunque predominará un ambiente fresco. Con la clima de hoy en Argentina, la humedad relativa alcanzará un 54%, ofreciendo así un ambiente confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche en Córdoba, el pronóstico continúa indicando cielos parcialmente nublados. Las temperaturas se mantendrán agradables y estables, alrededor de los 21.9°C. La velocidad del viento se espera que alcance hasta 19 km/h, lo que promediará a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descarta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura hacia la noche. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para mantenerse cómodo durante las horas más frescas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

Este viernes, el sol saldrá en Córdoba a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, proporcionándole un día con horas suficientes para disfrutar al aire libre antes de la llegada de la noche.