Pronóstico del clima para hoy en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima presentará un carácter parcialmente nuboso durante la mañana, con una baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas se ubicaran cerca de los 4.2°C, ofreciendo un ligero frío matinal. Los vientos serán moderados, con una velocidad que alcanzará los 10 km/h. La humedad relativa oscilará alrededor del 46%, manteniendo la atmósfera seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se prevé que el estado del tiempo seguirá parcialmente nuboso, pero con aún menos posibilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estará en torno a los 18.4°C, aportando un clima templado para el final del día. Los vientos podrían aumentar ligeramente hasta alcanzar los 11 km/h, mientras que la humedad permanecerá estable alrededor del 46%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

El *amanecer* se producirá alrededor de las 07:26, mientras que el *ocaso* sucederá a las 18:41, brindando un día bastante largo para disfrutar al aire libre.