El clima en La Pampa para hoy 30 de enero de 2026 comienza con un día parcialmente nuboso en la mañana. Durante este periodo, las temperaturas mínimas llegarán a los 7.1°C. La humedad alcanzará un nivel del 40%, mientras que los vientos se mantendrán en torno a los 14 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que el riesgo de lluvia es nulo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde y noche, el pronóstico también muestra un ambiente mayormente claro con máximas que alcanzarán los 18.4°C. El viento podría aumentar ligeramente su velocidad hasta los 29 km/h, manteniendo la humedad en el ambiente en torno al 79%. Se recomienda mantenerse hidratado y utilizar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

Con respecto a las observaciones astronómicas, el amanecer civil ocurrirá a las 08:25 y la puesta de sol será a las 18:08. Esto facilitará unas 9.75 horas de luz para disfrutar del día, mientras que el ocaso de la luna tendrá lugar a las 07:59.

“Disfruta del día sin preocupaciones de lluvia y contempla un cielo increíblemente claro al amanecer y al caer la tarde.”