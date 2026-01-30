Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima Hoy
El clima en La Pampa para hoy 30 de enero de 2026 comienza con un día parcialmente nuboso en la mañana. Durante este periodo, las temperaturas mínimas llegarán a los 7.1°C. La humedad alcanzará un nivel del 40%, mientras que los vientos se mantendrán en torno a los 14 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que el riesgo de lluvia es nulo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
En la tarde y noche, el pronóstico también muestra un ambiente mayormente claro con máximas que alcanzarán los 18.4°C. El viento podría aumentar ligeramente su velocidad hasta los 29 km/h, manteniendo la humedad en el ambiente en torno al 79%. Se recomienda mantenerse hidratado y utilizar protector solar si se realizan actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026
Con respecto a las observaciones astronómicas, el amanecer civil ocurrirá a las 08:25 y la puesta de sol será a las 18:08. Esto facilitará unas 9.75 horas de luz para disfrutar del día, mientras que el ocaso de la luna tendrá lugar a las 07:59.
“Disfruta del día sin preocupaciones de lluvia y contempla un cielo increíblemente claro al amanecer y al caer la tarde.”