Pronóstico del tiempo para esta mañana en Río Negro

En Río Negro, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 6.8°C. Durante la mañana, se espera un ambiente tranquilo, sin lluvias. La humedad alcanzará un nivel del 82%, lo que hará que la sensación térmica se sienta más fresca. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará una brisa leve en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el tiempo continuará con características similares, sin cambios drásticos en la temperatura, alcanzando un máximo de 17.1°C. A medida que avance el día hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán con el cielo parcialmente cubierto y la humedad será prominente, llegando hasta un 45%. Los vientos se mantendrán en niveles moderados.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Río Negro está programado para las 08:33, y el atardecer será a las 17:51. La fase lunar durante este día será claramente visible durante la noche.