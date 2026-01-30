Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Río Negro
En Río Negro, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 6.8°C. Durante la mañana, se espera un ambiente tranquilo, sin lluvias. La humedad alcanzará un nivel del 82%, lo que hará que la sensación térmica se sienta más fresca. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará una brisa leve en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde, el tiempo continuará con características similares, sin cambios drásticos en la temperatura, alcanzando un máximo de 17.1°C. A medida que avance el día hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán con el cielo parcialmente cubierto y la humedad será prominente, llegando hasta un 45%. Los vientos se mantendrán en niveles moderados.
Observaciones astronómicas
El amanecer en Río Negro está programado para las 08:33, y el atardecer será a las 17:51. La fase lunar durante este día será claramente visible durante la noche.