Clima por la mañana en Salta

Esta mañana, el clima en Salta comenzará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, rondando los 3.4°C. La humedad será notable, alcanzando un 91%. Se prevén vientos con una velocidad de hasta 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y la noche, Salta experimentará condiciones parcialmente nubladas. La máxima del día llegará a unos agradables 21.2°C. No se espera precipitación en el día de hoy, manteniéndose el ambiente seco. La humedad descenderá ligeramente, rondando el 47%, mientras los vientos se mantendrán estables, con una velocidad promedio de 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

El sol en Salta saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, ofreciendo un día con iluminación moderada para disfrutar al aire libre.