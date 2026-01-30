Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Tiempo en Salta
Clima por la mañana en Salta
Esta mañana, el clima en Salta comenzará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, rondando los 3.4°C. La humedad será notable, alcanzando un 91%. Se prevén vientos con una velocidad de hasta 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde y la noche, Salta experimentará condiciones parcialmente nubladas. La máxima del día llegará a unos agradables 21.2°C. No se espera precipitación en el día de hoy, manteniéndose el ambiente seco. La humedad descenderá ligeramente, rondando el 47%, mientras los vientos se mantendrán estables, con una velocidad promedio de 22 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026
El sol en Salta saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, ofreciendo un día con iluminación moderada para disfrutar al aire libre.