La jornada de hoy en San Luis promete ser parcialmente nubosa desde la mañana, con temperaturas matutinas alrededor de los 7.5°C. Durante este periodo, el clima se mantendrá fresco, lo que es idóneo para actividades al aire libre siempre que consideremos abrigarnos adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las temperaturas ascenderán ligeramente alcanzando un máximo de 17.7°C, mientras que el cielo continuará con nubosidad parcial. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora, proporcionando un ambiente agradable para paseos y caminatas.

Durante la noche, la temperatura descenderá gradualmente en San Luis. No hay probabilidad de precipitación significativa esperada para el día de hoy, por lo que el clima se mantendrá estático con respecto a la humedad en la región, rondando en torno al 42%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

El sol marcará su salida alrededor de las 8:25 AM, mientras que el atardecer está previsto para las 6:24 PM, ofreciendo un considerable margen de horas de luz natural.