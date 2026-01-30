Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en Tierra Del Fuego, el clima clima presentará cielos parcialmente nubosos por la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. A lo largo de la mañana, las condiciones climáticas permanecerán tranquilas, lo que permitirá disfrutar de las actividades exteriores sin mayores inconvenientes. La humedad alcanzará niveles cercanos al 96%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Por la tarde, se prevé que los cielos permanezcan parciales o totalmente despejados, manteniendo un clima muy similar al de la mañana con una temperatura máxima que podría llegar a los 2.9°C. La tarde también verá vientos leves con velocidades que en su punto máximo alcanzarán los 11 km/h. Ya entrada la noche, la temperatura comenzará a descender, pero el clima seguirá siendo favorable para salidas nocturnas bajo el cielo estrellado.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego
No se pronostica lluvia, así que es un buen momento para salir a disfrutar al aire libre. Se sugiere llevar abrigo debido a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Tierra del Fuego será a las 09:54, mientras que el atardecer llegará a las 17:12, brindándonos aproximadamente siete horas de luz solar.