Hoy en Tierra Del Fuego, el clima clima presentará cielos parcialmente nubosos por la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. A lo largo de la mañana, las condiciones climáticas permanecerán tranquilas, lo que permitirá disfrutar de las actividades exteriores sin mayores inconvenientes. La humedad alcanzará niveles cercanos al 96%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, se prevé que los cielos permanezcan parciales o totalmente despejados, manteniendo un clima muy similar al de la mañana con una temperatura máxima que podría llegar a los 2.9°C. La tarde también verá vientos leves con velocidades que en su punto máximo alcanzarán los 11 km/h. Ya entrada la noche, la temperatura comenzará a descender, pero el clima seguirá siendo favorable para salidas nocturnas bajo el cielo estrellado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

No se pronostica lluvia, así que es un buen momento para salir a disfrutar al aire libre. Se sugiere llevar abrigo debido a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Tierra del Fuego será a las 09:54, mientras que el atardecer llegará a las 17:12, brindándonos aproximadamente siete horas de luz solar.