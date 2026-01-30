Hoy Tucumán se despertará con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8.5°C, lo que promete una mañana fresca. No se pronostican precipitaciones significativas durante las primeras horas del día, lo cual es ideal para todos aquellos que necesiten hacer actividades al aire libre durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta llegar a una máxima de 22.4°C. Las condiciones climáticas seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso, pero no se esperan lluvias. Los vientos se mantendrán leves, con una velocidad media de alrededor de 7 km/h. La humedad promedio durante el día rondará el 80%, lo que puede generar una sensación más cálida. Si planeas salir a la noche, considera llevar un abrigo ligero para evitar el enfriamiento cuando baja el sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

Actualmente en Tucumán, el sol saldrá a las 8:06 y se pondrá a las 18:35, lo que nos dará un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. Para los aficionados a la astronomía, este horario permitirá disfrutar de una buena cantidad de tiempo para la observación del cielo una vez que caiga la noche.