Pronóstico del clima en La Pampa

La jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de alrededor de 7.1°C. Durante la mañana, no se prevé precipitación, pero la humedad rondará el 74%, lo que generará una sensación un poco más fresca. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 14 km/h, creando un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, las temperaturas se elevarán ligeramente hasta alcanzar una máxima de 18.4°C. El cielo continuará con nubes dispersas, aunque sin lluvias a la vista. La humedad bajará a medida que el día avance, proporcionando un clima más seco. Los vientos persistirán en dirección noreste con una velocidad máxima de 14 km/h.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en la astronomía, la salida del sol tendrá lugar a las 08:25 y la puesta será a las 18:08. Estos momentos del día ofrecen vistas espectaculares, así que asegúrese de buscar un buen lugar para observar.

