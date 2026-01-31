Tiempo en la mañana

Hoy, en La Rioja, el clima por la mañana se presentará despejado, con una temperatura mínima de alrededor de 6°C. El aire se mantendrá con una humedad del 66%, lo que otorga una sensación agradable en la primera parte del día. Los vientos serán suaves, con una intensidad máxima de 10 km/h, facilitando un inicio de día apacible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, se anticipa una jornada mayormente despejada alcanzando temperaturas máximas de 21.1°C. Hacia la noche, las condiciones climáticas continuarán sin grandes cambios, con un cielo limpio y viento permaneciendo en torno a 13 km/h. La puesta de sol está programada para las 18:35.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Con un día mayormente despejado, se recomienda el uso de protector solar para evitar quemaduras. Manténgase hidratado durante toda la jornada, especialmente en las horas de mayor calor. Aproveche el clima favorable para realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 31 de enero de 2026

Para los entusiastas de la observación astronómica, el sol se levantará a las 08:18 y se despedirá a las 18:35, brindando un extenso día perfecto para actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.