Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 31 de enero de 2026
Clima Hoy
Clima matutino
Esta mañana en Río Negro, se espera un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 6.8°C. Aunque no se pronostican precipitaciones, la humedad podría alcanzar hasta un 82%. Además, los vientos correrán a una velocidad de 13 km/h, creando una sensación térmica un poco fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y la noche, el clima continuará nuboso pero con temperaturas más agradables, alcanzando una máxima de 17.1°C. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un anochecer tranquilo. Los vientos podrían incrementarse levemente hasta 27 km/h, mientras que la humedad se mantendrá estable, sin cambios significativos.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro
Es recomendable llevar una chaqueta ligera en la mañana debido al frescor, y asegurarse de estar hidratado durante todo el día para evitar deshidratación debido al suave viento y la humedad.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 31 de enero de 2026
El sol comienza a aparecer a las 08:33 AM y se ocultará a las 17:51 PM, ofreciendo un día de luz solar moderado en esta época del año.