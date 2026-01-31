¿Cómo estará el clima esta mañana en Salta?

Para este sábado 31 de enero de 2026, el clima en Salta se presentará con un cielo parcialmente nuboso al comenzar el día. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, brindando un ambiente fresco en la mañana. No se esperan precipitaciones, con la humedad oscilando cerca del 47%. Los vientos soplarán suavemente, alcanzando una velocidad de hasta 22 km/h. Se prevé que el sol salga a las 08:03 y se ponga a las 18:40, marcando un día más breve.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 21.2°C, manteniéndose sin cambios significativos en la nubosidad. La humedad descenderá ligeramente hacia la noche, y los vientos se incrementarán moderadamente hasta los 44 km/h. Sin lluvias probables, será una tarde agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 31 de enero de 2026

En términos de observaciones astronómicas, el horario del amanecer será a las 08:03, con un atardecer que se dará a las 18:40. Este patrón solar sugiere un día más corto, lo que es típico para la época del año.