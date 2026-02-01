Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Hoy, el clima en Buenos Aires presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima esperada es de 5.6°C, mientras que la máxima alcanzará 15.7°C. La humedad relativa será de alrededor de 55%. El viento soplará a una velocidad media de 8 km/h. Será importante abrigarse en las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima mantendrá su tónica parcialmente nublada. La temperatura se mantendrá en un rango amigable, sin descensos bruscos. El viento podría aumentar ligeramente su intensidad, alcanzando hasta 10 km/h, por lo que se sugiere tenerlo en cuenta si se tiene planeado realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

El amanecer en Buenos Aires será a las 07:37, mientras que el anochecer se espera a las 17:06. Estos datos son relevantes para quienes planifiquen actividades al aire libre o justifiquen observaciones astronómicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se recomienda considerar el uso de abrigos ligeros y, dado que el viento podría sentirse un poco más fuerte en zonas descubiertas, quienes estén en lugares abiertos deben prever algún ajuste contra el viento. No se esperan lluvias, así que aproveche este factor para programar actividades de ocio fuera de casa.