El pronóstico del clima para este domingo

Hoy en Córdoba, se espera que durante la mañana el clima sea templado, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán alrededor de los 7.3°C, por lo que se recomienda salir abrigado en las primeras horas del día. No se esperan lluvias, pero la humedad estará presente con un porcentaje que alcanza el 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, el clima continuará igual, manteniéndose parcialmente nublado. Las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que facilitará las actividades al aire libre. Se aconseja disfrutar del final del día, ya que no se esperan precipitaciones. Vientos moderados del sector sur a 19 km/h aportarán una sensación de frescura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Hoy es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta llevar ropa ligera pero abrigarse levemente al atardecer. No olvides llevó con un bloqueador solar para evitar daños en la piel, incluso si el cielo está nublado.