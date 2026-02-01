Pronóstico del tiempo para la mañana en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima estará mayormente despejado con nubosidad ligera en las primeras horas del día. La temperatura mínima se espera que sea de 8.2°C. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad se mantendrá en niveles medios, sin signos de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el clima en Corrientes será mayormente despejado, con algunas nubes dispersas conforme avanza el día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Los vientos serán suaves, con ráfagas que no superarán los 12 km/h. La humedad durante este período rondará en el 44%, asegurando que el día se mantenga seco sin probabilidad de lluvias. Asegúrate de llevar una chaqueta ligera si planeas salir por la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

El sol en Corrientes surgirá a las 07:42 de la mañana, brindando luz de día para disfrutar de un buen desayuno al aire libre. La puesta del sol está prevista para las 18:08, por lo que tendrás suficiente tiempo para aprovechar las últimas horas de luz natural antes de que la noche cubra la ciudad.

Nota: Todos los datos son proporcionados por servicios meteorológicos y están sujetos a actualizaciones.