Pronóstico del tiempo para Mendoza

Hoy en Mendoza se espera un clima clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, con un pronóstico de ausencia de precipitaciones. Los vientos soplarán a lo largo del día a una velocidad media de 11 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable. La humedad relativa será del 62%, lo cual refleja un día seco y cómodo para quienes decidan salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, se espera que las temperaturas máximas asciendan hasta los 17.5°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo cual es ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, las condiciones no cambiarán significativamente, con una continuidad del viento a una velocidad más calma, sobre los 11 km/h, manteniendo la misma tónica de la jornada. No se esperan precipitaciones, por lo que las posibilidades de disfrutar de una noche estrellada son altas.

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35, ofreciendo un día con suficiente luz para disfrutar al aire libre.