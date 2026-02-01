Pronóstico del tiempo para Mendoza

Hoy en Mendoza se espera un clima clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, con un pronóstico de ausencia de precipitaciones. Los vientos soplarán a lo largo del día a una velocidad media de 11 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable. La humedad relativa será del 62%, lo cual refleja un día seco y cómodo para quienes decidan salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, se espera que las temperaturas máximas asciendan hasta los 17.5°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo cual es ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, las condiciones no cambiarán significativamente, con una continuidad del viento a una velocidad más calma, sobre los 11 km/h, manteniendo la misma tónica de la jornada. No se esperan precipitaciones, por lo que las posibilidades de disfrutar de una noche estrellada son altas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35, ofreciendo un día con suficiente luz para disfrutar al aire libre.