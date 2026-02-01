El clima en Neuquén para hoy es bastante interesante. Haz clic en este sitio para más detalles. En la mañana, esperamos un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima rondará los 30.05°C, permitiendo un inicio de día cálido. A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá con algunas nubes, pero el clima será predominantemente seco ya que no se pronostican precipitaciones. La velocidad máxima del viento alcanzará hasta 13 km/h, ofreciendo un alivio ligero al bochorno matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las nubes persistirán, pero las temperaturas subirán hasta un máximo de 40.9°C. Durante este periodo, las condiciones seguirán estables, sin lluvia esperada. En la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30°C hasta altas horas. Los vientos soplarán con una velocidad que no superará los 27 km/h. Aunque no hay precipitaciones en el pronóstico, la humedad relativa del aire será notable con un 35%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Debido a las altas temperaturas pronosticadas, se recomienda permanecer bien hidratado y usar ropa ligera. Si planeas actividades al aire libre, procura realizarlas a primera hora de la mañana o después del atardecer para evitar la exposición directa al sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:22, mientras que el atardecer está programado para las 18:16. Estos tiempos proporcionarán oportunidades espectaculares para apreciar los colores vibrantes del cielo neuquino.