Pronóstico para la mañana en Río Negro

Comenzaremos el día en Río Negro con un clima que se caracterizará por estar parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, por lo que será una mañana fresca. Consejo a los madrugadores: no olviden llevar un abrigo ligero al salir. Para más detalles sobre el clima, permanezca atento a las actualizaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, se espera que las temperaturas suban hasta los 17.1°C. Será un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. A medida que transcurra el día, la humedad máxima alcanzará el 82%, mientras que los vientos tendrán una velocidad promedio de 22 km/h, asegurando una brisa agradable. Al caer la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto, manteniéndose el ambiente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

El amanecer será a las 8:33 AM y el sol se pondrá a las 5:51 PM. Será una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas del cielo en Río Negro. Con el crepúsculo acercándose, los colores del atardecer pueden transformarse en un maravilloso espectáculo visual.