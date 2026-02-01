Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 1 de febrero de 2026
Clima en detalle
Pronóstico para la mañana en Río Negro
Comenzaremos el día en Río Negro con un clima que se caracterizará por estar parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, por lo que será una mañana fresca. Consejo a los madrugadores: no olviden llevar un abrigo ligero al salir. Para más detalles sobre el clima, permanezca atento a las actualizaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde, se espera que las temperaturas suban hasta los 17.1°C. Será un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. A medida que transcurra el día, la humedad máxima alcanzará el 82%, mientras que los vientos tendrán una velocidad promedio de 22 km/h, asegurando una brisa agradable. Al caer la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto, manteniéndose el ambiente fresco.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026
El amanecer será a las 8:33 AM y el sol se pondrá a las 5:51 PM. Será una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas del cielo en Río Negro. Con el crepúsculo acercándose, los colores del atardecer pueden transformarse en un maravilloso espectáculo visual.