Condiciones climáticas para hoy en Salta

Durante la mañana, se anticipa una jornada con cielo observadamente parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán en el rango esperado, oscilarán entre los 3.4°C y 21.2°C. Los vientos se sentirán con una velocidad media que alcanzará los 8 km/h, aunque se espera que puedan incrementarse en algunos momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el clima persistirá con características similares al inicio del día. Se continúa el parcial nubosidad, y la sensación general se mantendrá fresca pero agradable. Recomendamos estar preparados a aquellos que planean actividades al aire libre.

Humedad relativa se ubicará alrededor del 47%, lo que garantizará una sensación confortable para la mayoría de las personas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Es recomendable llevar vestimenta que se pueda superponer, para regular la temperatura corporal en estos rangos de temperatura. Además, no estaría de más llevar una protección ligera contra el viento, en particular si se planea estar al aire libre por la noche.