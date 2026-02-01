Pronóstico del tiempo en Santa Fe para esta mañana

Este domingo, primero de febrero de 2026, en Santa Fe amanecerá parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C de mínima y una máxima de 18.5°C durante el día. El clima se mantendrá relativamente seco con una escasa probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Hacia la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso. El viento soplará desde el sector norte con una velocidad media de 21 km/h, y las ráfagas podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, ofreciendo una atmósfera fresca para finalizar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, permitiendo disfrutar de unas 10 horas de luz solar para aprovechar al máximo el día.