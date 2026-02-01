Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 1 de febrero de 2026
El clima hoy
Pronóstico del tiempo en Santa Fe para esta mañana
Este domingo, primero de febrero de 2026, en Santa Fe amanecerá parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C de mínima y una máxima de 18.5°C durante el día. El clima se mantendrá relativamente seco con una escasa probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Hacia la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso. El viento soplará desde el sector norte con una velocidad media de 21 km/h, y las ráfagas podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, ofreciendo una atmósfera fresca para finalizar el día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026
El sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, permitiendo disfrutar de unas 10 horas de luz solar para aprovechar al máximo el día.