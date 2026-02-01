Pronóstico del clima en Tierra Del Fuego durante el día

Hoy en Tierra del Fuego, el clima presentará condiciones de nubes dispersas durante la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de -0.6°C. Durante la mañana, el viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, acompañado de una humedad relativa al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A lo largo de la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso en Tierra del Fuego. Las temperaturas alcanzarán los 2.9°C como máximo. Se recomienda vestir abrigado debido al viento que podría llegar hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

En cuanto a la observación astronómica, se informa que el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. No se esperan lluvias durante el día, pero las condiciones de humedad serán elevadas, así que los tratamientos de la piel deben ser considerados.