Pronóstico del estado del tiempo en Tucumán

Hoy, Tucumán presentará un clima con una mañana parcialmente nubosa. La temperatura mínima para el día es de 8.5°C, mientras que la humedad relativa estará alrededor del 41%. En cuanto al viento, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 22.4°C. La humedad seguirá presente al 41%, mientras que los vientos podrían intensificarse ligeramente con velocidades que rozarán los 11 km/h. Se recomienda precaución al conducir por posibles rachas de viento durante el final del día.

Para el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, proporcionando un ambiente fresco para aquellos que gusten de pasear por la ciudad de noche. Según los servicios climáticos, no se esperan precipitaciones para el transcurso del día.