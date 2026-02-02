Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 2 de febrero de 2026
Pronóstico Diario
El clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Hoy lunes, la clima en Ciudad De Buenos Aires amaneció con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 8.6°C, por lo que se recomienda abrigarse en las primeras horas del día. No se espera precipitaciones, así que podrá disfrutar de una jornada relativamente seca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En la tarde, el clima continuará sin precipitaciones y con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, volviéndose más templado conforme avance el día. Los vientos tendrán una velocidad moderada, alcanzando máximos de 8 km/h, ofreciendo una fresca brisa a última hora. La humedad será del 62%, generando un ambiente confortable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026
En cuanto a observaciones astronómicas, el amanecer en Ciudad De Buenos Aires se producirá a las 7:57, mientras que el ocaso será a las 17:50. Estos horarios son ideales para quienes planean actividades al aire libre durante las horas de luz del día.