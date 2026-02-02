El clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Hoy lunes, la clima en Ciudad De Buenos Aires amaneció con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 8.6°C, por lo que se recomienda abrigarse en las primeras horas del día. No se espera precipitaciones, así que podrá disfrutar de una jornada relativamente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el clima continuará sin precipitaciones y con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, volviéndose más templado conforme avance el día. Los vientos tendrán una velocidad moderada, alcanzando máximos de 8 km/h, ofreciendo una fresca brisa a última hora. La humedad será del 62%, generando un ambiente confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

En cuanto a observaciones astronómicas, el amanecer en Ciudad De Buenos Aires se producirá a las 7:57, mientras que el ocaso será a las 17:50. Estos horarios son ideales para quienes planean actividades al aire libre durante las horas de luz del día.