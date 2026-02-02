Hoy en Corrientes, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperatura agradable. Por la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.2°C. No se esperan precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 12 km/h, con predominancia del noreste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A lo largo de la tarde, el clima continuará mayormente parcialmente nublado, con probabilidades mínimas de precipitaciones. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 18.8°C, manteniendo un ambiente cálido y tranquilo. El nivel de humedad máxima se prevé en un 94%, ideal para quienes disfrutan de días con aire fresco.

Durante la noche, la temperatura bajará progresivamente, pero las condiciones generales del tiempo se mantendrán estables. No se pronostican lluvias, por lo que la jornada cerrará agradablemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

El amanecer acontece a las 07:08 AM, marcando el inicio del día, mientras que el atardecer ocurre a las 06:08 PM. Estos horarios solares permiten una excelente cantidad de horas de luz para disfrutar de las actividades al aire libre.