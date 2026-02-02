El clima en Formosa para este lunes 2 de febrero de 2026 se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.9°C y se prevé que la temperatura máxima alcance los 20.5°C. La humedad rondará el 41%, proporcionando un ambiente relativamente seco para esta región. Los vientos del sudeste llegarán a una velocidad de hasta 9 km/h, ofreciendo un aire fresco sin disrupciones significativas. El amanecer se registró a las 07:37.



Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, el cielo continuará mostrando nubes parciales, mientras que las temperaturas se mantendrán en un rango confortable. La puesta de sol está programada para las 18:08. Durante la noche, la cobertura nubosa aumentará levemente, sin embargo, no se esperan precipitaciones. Los vientos continuarán siendo moderados, con ráfagas suaves y una velocidad máxima de 9 km/h desde el noreste.



A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

El sol en Formosa se elevó a las 07:37 y se ocultará en el horizonte a las 18:08. Estos horarios ofrecen un tiempo adecuado para disfrutar de actividades al aire libre.



"Formosa disfrute este día aprovechando el tiempo al aire libre, ya que las condiciones son favorables para realizar actividades recreativas."