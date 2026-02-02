Estado del tiempo en Neuquén esta mañana

Esta mañana en Neuquén, se prevé un clima parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 4.9°C. Las condiciones actuales son favorables para disfrutar de actividades al aire libre ya que no se pronostican lluvias. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, lo que mantendrá el aire fresco y agradable. Se recomienda llevar una campera ligera si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, los cielos continuarán con nubosidad parcial. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C, permitiendo disfrutar de una jornada agradable. Aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa será considerable con un 35% como máxima, ofreciendo un ambiente ligeramente húmedo. Los vientos se mantendrán con una velocidad máxima de 13 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Considerando las condiciones climáticas del día, se sugiere llevar ropa en capas para adaptarse a las temperaturas matutinas frescas y las más cálidas que se esperan a lo largo de la tarde. Ten a mano protector solar si planificas actividades al aire libre, ya que el sol puede aparecer intermitentemente entre las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, el sol se elevará a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, proporcionando un día con bastante luz. Aprovecha este tiempo para observar el amanecer o el atardecer en la región.