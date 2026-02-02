Inicio de jornada en San Juan

En la mañana de hoy, el clima en San Juan se presenta con un cielo parcialmente nuboso, brindando una calidez agradable al comienzo del día. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de 9.2°C, permitiendo disfrutar de un aire fresco en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es mínima, permitiendo actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar hacia la tarde, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando máximas cercanas a 20.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso y los vientos registrarían una velocidad promedio de 11 km/h, aportando una brisa suave que refrescará el ambiente. El nivel de humedad será del 61%, asegurando un estado de confort durante todo el día. Al caer la noche, las condiciones climáticas se mantendrán sin grandes variaciones, prometiendo una velada tranquila y templada en San Juan.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de febrero de 2026

Para los apasionados de las observaciones astronómicas, hoy el sol se asomará en el horizonte a las 08:29 y despedirá el día con una puesta a las 18:37, otorgando un marco ideal para contemplar el cielo en los extremos horarios. Estas horas son fundamentales para quienes disfrutan de actividades al aire libre.