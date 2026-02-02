En Santiago Del Estero, el clima de este lunes se presenta con un inicio parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima llegará a los 9.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. No se esperan precipitaciones durante el día, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Aunque la temperatura no tendrá grandes variaciones desde la mañana, se mantendrá agradable con máximas cercanas a los 22°C. El viento será ligero, soplando a una velocidad máxima de 18 km/h, lo cual generará una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad en el ambiente será significativa, alcanzando un pico del 63%. Sin embargo, esto no afectará las actividades al aire libre, haciendo del día un excelente lunes para disfrutar.

Observaciones astronómicas

Este lunes, el sol hará su aparición a las 08:04 hs y se pondrá a las 18:29 hs, ofreciendo un hermoso atardecer en Santiago Del Estero.