Hoy en Tucumán, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 8.5°C, ofreciendo un amanecer fresco. Aunque el día no presenta precipitaciones significativas, la humedad podría alcanzar un 41%, otorgando una sensación térmica algo más elevada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, el cielo continuará con algunas nubes, incrementando la temperatura máxima hasta los 22.4°C. No se esperan lluvias, pero la presencia de una brisa suave a moderada con ráfagas de hasta 7 km/h aportará frescura a la jornada. Durante la noche, el mercurio descenderá gradualmente, aunque sin variaciones extremas.

Observaciones astronómicas

El sol hará su primera aparición a las 08:06 y se despedirá en el horizonte a las 18:35, brindando gran parte de la jornada de luz natural. No te pierdas estos momentos especiales en el día que pueden ser aprovechados para admirar el entorno natural.