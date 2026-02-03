Pronóstico del clima en Catamarca

El clima en Catamarca para la mañana de hoy martes 3 de febrero de 2026 será parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23.7°C. Se espera que la humedad sea de alrededor del 37%. Los vientos surgirán desde el este con una velocidad máxima de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con las temperaturas manteniéndose agradables, fluctuando entre los 17°C y los 21°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, permitiéndonos disfrutar de una tarde y noche tranquilas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:12, brindando un inicio de día brillante. Posteriormente, se ocultará a las 18:33, marcando el final de una jornada con condiciones climáticas estables.