El clima en Formosa para este martes se presenta con características de nubosidad parcial durante la jornada. Para más detalles, puedes consultar las actualizaciones del clima en nuestro sitio web. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.5°C, mientras que las mínimas se situarán en los 7.9°C, lo cual asegura una jornada agradable en términos de temperatura promedio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, aunque con menos intensidad que en las primeras horas del día. Las máximas de humedad alcanzarán el 96%, con un viento del noreste que correrá a una velocidad promedio de 9 km/h, convirtiendo las noches en momentos de frescura y tranquilidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Para quienes planeen salir durante el día, se sugiere vestir en capas debido a la temperatura cambiante. Además, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no estaría de más llevar un impermeable liviano por si acaso. Aquellos interesados en actividades al aire libre deben considerar el índice de humedad, que es elevado, y planear en consecuencia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

A modo de observación astronómica, el amanecer fue a las 07:37 y la puesta del sol se estimará en torno a las 18:08. Estos datos son relevantes para quienes deseen planificar actividades al aire libre y deseen maximizar el uso de la luz solar.