El clima hoy en Jujuy

En el día de hoy, el clima en Jujuy sorprenderá con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas comenzarán en 4.2°C, aumentando gradualmente. No se espera precipitación significativa durante el día. La humedad relativa alcanzará el 46%, asegurando un ambiente más bien seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas subirán a un máximo de 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nublado, sin indicios de lluvia. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 10 km/h, pero podrían intensificarse a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se aconseja llevar una chaqueta ligera por las mañanas frías y no olvidarse de hidratarse adecuadamente debido a los niveles de humedad relativamente bajos. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre.