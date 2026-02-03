Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 3 de febrero de 2026
Clima hoy
El clima hoy en Jujuy
En el día de hoy, el clima en Jujuy sorprenderá con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas comenzarán en 4.2°C, aumentando gradualmente. No se espera precipitación significativa durante el día. La humedad relativa alcanzará el 46%, asegurando un ambiente más bien seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, las temperaturas subirán a un máximo de 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nublado, sin indicios de lluvia. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 10 km/h, pero podrían intensificarse a lo largo del día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy
Se aconseja llevar una chaqueta ligera por las mañanas frías y no olvidarse de hidratarse adecuadamente debido a los niveles de humedad relativamente bajos. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre.