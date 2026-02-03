Hoy en La Rioja, el pronóstico del clima indica un día con nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas registradas serán de 6°C, alcanzando máximos que rondarán los 21.1°C durante el día. La humedad será bastante elevada, llegando al 70%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, conservando una temperatura máxima de 21.1°C. Por la noche, se espera un enfriamiento, con temperaturas que descienden hasta cerca de los 6°C nuevamente. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

Hoy, esperamos el amanecer a las 08:18, mientras que el atardecer llegará a las 18:35. Este espacio de tiempo permitirá disfrutar de unas 10 horas aproximadas de luz solar, ideales para actividades al aire libre. No habrá presencia de luna visible durante ese lapso.

Recuerde tomar precauciones debido al aumento de la humedad, especialmente si sufre de afecciones respiratorias.