Para aquellos que buscan saber cómo estará el clima de hoy en Neuquén, se espera que durante la mañana se mantenga un cielo parcialmente nuboso, acompañado de una temperatura mínima que ronda los 4.9°C. Los vientos serán moderados a lo largo de la jornada, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa estará en el rango del 35% al 75%, brindando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 17°C, manteniéndose el cielo con algunas nubes dispersas. Los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que puede provocar una sensación térmica más fresca. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo que significa que probablemente no habrá lluvias al caer el sol.

Se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre con precaución debido a la brisa que pueda sentirse más fuerte en áreas despejadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 8:47, mientras que el atardecer se producirá a las 18:16. Este dato es crucial para los que planean actividades que dependan de la luz solar disponible.