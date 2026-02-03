Pronóstico matinal para Río Negro

En Río Negro, el clima de la mañana estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.1°C. No se esperan precipitaciones, por lo que la probabilidad de lluvia es baja. El viento soplará a un promedio de 22 km/h, favoreciendo una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con cielo parcialmente nuboso. La humedad máxima alcanzará el 82%, asegurando un ambiente húmedo y fresco. El viento se mantendrá en torno a los 22 km/h, sin cambios significativos respecto al viento de la mañana.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Se recomienda vestirse en capas, ya que la temperatura podrá variar significativamente entre la mañana y la noche. Llevar abrigo será prudente al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:33, mientras que el atardecer llegará a las 17:51. Estos serán los momentos ideales para observar el inicio y fin del día.