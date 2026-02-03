Hoy en San Luis, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, con una máxima prevista de 17.7°C a lo largo del día. Se espera un día con baja probabilidad de precipitación, por lo que las posibilidades de lluvia son mínimas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, el tiempo continuará con condiciones similares a las de la mañana. Las temperaturas se mantendrán dentro del mismo rango, brindando un clima agradable para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar preparado para ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 36 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Dado que la humedad podría alcanzar un 66%, se sugiere llevar ropa ligera y mantenerse hidratado para evitar el calor. Recuerde también protegerse del sol con protector solar si pasa largos periodos al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, ofreciendo un día relativamente largo en esta época del año.

Recuerde que estos datos son pronósticos y pueden variar conforme se desarrollen las condiciones climáticas reales.